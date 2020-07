Premier kieruje konwencję stambulską do TK

Premier Mateusz Morawiecki poinformował dziś, że zadecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten rozstrzygnął o zgodności dokumentu z polską ustawą zasadniczą.

Premier podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy priorytetowo traktuje sprawę zapobiegania przemocy domowej oraz pomocy jej ofiarom. Wymienił w tym zakresie wdrożenie ustawy antyprzemocowej oraz rozszerzenie placówek niosących pomoc ofiarom przemocy:

- „Wdrożyliśmy przepisy dotyczące tego, że nadzór policyjny i ewentualna eksmisja dotyczy sprawcy, napastnika, agresora. W stanie prawnym obowiązującym w czasie rządów naszych poprzedników, bywało różnie. Ofiary to wiedzą, że często one same musiały opuszczać domu. W tym przypadku jest odwrotnie. Ofiara jest maksymalnie chroniona od samego początku” – mówił szef rządu.

Podkreślił też, że Zjednoczona Prawica zrobiła bardzo dużo dla minimalizowania skutków przemocy ekonomicznej.

Natomiast wobec konwencji stambulskiej, zauważając, że pojawiają się poważne wątpliwości co do jej ideologicznego podłoża, premier zdecydował o skierowaniu wniosku do TK o zbadanie zgodności konwencji z Konstytucją:

- „Jako rządzący podzielamy częściowo te obawy i mamy prawo sądzić, że dokument może być niezgodny z konstytucją w zakresie m.in. bezstronności państwa ws. światopoglądowych i prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Dlatego zdecydowałem o skierowaniu do TK wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z Konstytucją” – poinformował premier.

kak/wPolityce.pl