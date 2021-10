Premier Morawiecki o orzeczeniu TSUE: Nie pozwolimy na to

To „próba uderzenia w samo sedno, w samo serce stabilności systemu społeczno-prawnego jest próbą daleko idącej destabilizacji tego systemu” – powiedział o ingerencji TSUE w polski wymiar sprawiedliwości, premier Mateusz Morawiecki.

„Polska jest państwem prawa opartym o konstytucję, o bardzo czytelne reguły” – powiedział podczas nieformalnego szczytu państw UE i Bałkanów Zachodnich, premier Morawiecki.

Mateusz Morawiecki stwierdził: „Wszelkie niuansowanie, wypracowywanie kompromisów co do sprawy, z której sami jesteśmy średnio zadowoleni, czyli funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, jest oczywiście jedną sprawą. Ale uderzenie w społeczną tkankę, pewność i stabilność jest czymś niedopuszczalnym. Myślę, że każdy, kto ma odrobinę dobrej woli zrozumie to i zda sobie sprawę z tego, do czego może doprowadzić rozszerzająca interpretacja niektórych sformułowań wyroków”.

Według polskiego premiera, ingerujące w polski wymiar sprawiedliwości orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to „próba uderzenia w samo sedno, w samo serce stabilności systemu społeczno-prawnego jest próbą daleko idącej destabilizacji tego systemu”. I zadeklarował: „Na to pozwolić nie możemy”.

ren/PAP