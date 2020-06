Premier Morawiecki: ,,Turboliberałowie z PO cofną wszystkie ważne reformy''

25.06.20, 19:15 Premier Mateusz Morawiecki/TT/KPRM

W kampanię prezydencką włączają się wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj na Forum Młodych w Lublinie przemawiał osobiście prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dzisiaj natomiast w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o konieczności pełnej mobilizacji przez wyborami prezydenckimi.

Powiedział:

- Przez ostatnie lata wpadliśmy trochę w taką miłą drzemkę; naród musi się obudzić z pewnej miłej drzemki, bo do zwycięstwa wyborczego potrzebna jest mobilizacja

W nawiązaniu do powielanych przez opozycję kłamstw na temat bezrobocia stwierdził:

- oni kłamią, posługują się manipulacjami, fake newsami, dlatego musicie przekonywać wszystkich, bo my nie mamy tylu sił medialnych, co oni. Nasza siła to ludzie, nasza siła to obywatele Polski. To jest siła pana prezydenta

Zaznaczył też:

- To zwycięstwo może rozstrzygnąć się bardzo niewielką liczbą głosów. Każdy głos liczy się przy urnie. Bądźcie pewni, oni będą przy tych urnach, bo oni są pod wielkim wpływem mediów, propagandy, a wystarczy, żeby każdy Polak się zastanowił, kiedy się żyło lepiej - pięć lat temu czy dzisiaj, mimo kryzysu

Premier zauważył również i przestrzegł:

- Do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. Dlatego miejcie świadomość, ci wszyscy przebierańcy, turboliberałowie z PO chcą przywrócić tamten świat. Oni wam dzisiaj wszystko obiecają, ale nie wierzcie im, bo oni wszystkie ważne reformy, które wzmacniają państwo polskie i społeczeństwo, odwrócą, przekręcą, cofną, zmniejszą, zredukują. Bądźcie tego pewni"

Premier Morawiecki podkreślił, że tylko Andrzej Duda jest obecnie gwarantem realizacji polityki rządu PiS, a także "silnej polski, silnego społeczeństwa i silnego narodu”.

mp/pap