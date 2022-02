Premier Morawiecki wezwał do pilnego zwołania posiedzenia Rady Europejskiej

„Decyzja o uznaniu samozwańczych „republik” to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji” – czytamy we wpisie szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych.

Premier Mateusz Morawiecki wezwał do pilnego zwołania posiedzenia Rady Europejskiej ws. decyzji, jaką w dniu dzisiejszym ogłosił prezydent Rosji na temat uznania przez Federację Rosyjską samozwańczych republik w Donbasie.

