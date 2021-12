Premier o działaniach Trzaskowskiego: „To ogromny wstyd dla stolicy Polski”

- Coś niepokojącego dzieje się w Warszawie. Najpierw anulowano święta Bożego Narodzenia na grafikach, którymi oklejono metro. Teraz stołeczni radni chcą anulować Rondo Romana Dmowskiego – pisze w mediach społecznościowych szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Działania obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w zasadzie od początku jego urzędowania nie mają wiele wspólnego z zarządzaniem miastem. Najpierw do spółki z ówczesnym wiceprezydentem Warszawy Pawłem Rabiejem próbowali do przedszkoli i szkół wtłoczyć nachalną edukację seksualną dzieci, co jest i sprzeczne z polskim prawem i Konstytucją, a nadto wykracza poza kompetencje, jakie Trzaskowski jako prezydent miasta posiada. Następnie zamiast zajmować się zarządzaniem miastem, zaczął „uprawiać” politykę ogólnopolską, a nawet międzynarodową. A w tym czasie miała miejsce największa w powojennej historii awaria oczyszczalni ścieków Czajka, z którą Trzaskowski i jego administracja nie poradzili sobie zupełnie. I to jest jedynie mała cząstka zaniedbań, jakie na szybko można wymienić.

- Czy to prezydent Trzaskowski pisze nowy rozdział polskiej historii. Rozdział, w którym nie ma miejsca dla bohaterów naszej niepodległości? - pyta premier?

- Roman Dmowski, czy to się kierownictwu Platformy Obywatelskiej podoba czy nie, jest i będzie już na zawsze ojcem wolnej Polski, wybitnym współtwórcą niepodległej Rzeczypospolitej – stwierdza Morawiecki.

- W Warszawie nadal jest wiele miejsc, które są symbolami komunistycznej dyktatury ☭ . To ogromny wstyd dla stolicy Polski , że do dziś nie pozbyła się narzuconego przez komunistów nazewnictwa. Rozumiem, że prezydentowi Trzaskowskiemu nie przeszkadza ul. Związku Walki Młodych. Za to przeszkadza Roman Dmowski i cała piękna patriotyczna tradycja ruchu narodowego – krytycznie ocenia działania prezydenta Warszawy premier Morawiecki.

Czego możemy spodziewać się dalej? Czy na Muranowie zaraz wróci ul. Nowotki, a zamiast Alei Solidarności będzie znowu ul. Świerczewskiego?

Radnych i prezydenta Warszawy proszę o opamiętanie. Warszawa nie może być przestrzenią realizacji Waszych uprzedzeń politycznych. Warszawa to stolica całej Polski – kończy swój wpis premier.

mp/facebook/mateusz morawiecki