Premier: Od września uczniowie wracają do szkół

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w programie „Rozmowy Dnia” Radia Łódź i TVP3 Łódź, że od początku nowego roku szkolnego uczniowie powrócą do szkół, a razem z nowym rokiem akademickim studenci wrócą na uczelnie. Premier podkreślił, że jest to pewna decyzja.

-„Chcę podkreślić, że od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie. To jest pewna decyzja” – poinformował prezes rady ministrów.

Premier zapewnił w czasie rozmowy, że Polsce nie grozi drugie zamknięcie gospodarki z powodu koronawirusa. Podkreślił, że nawet jeżeli jesienią będziemy zmagać się z nową falą epidemii, to gospodarka nie zostanie zamknięta w takim stopniu, jak w przypadku pierwszego ataku wirusa:

-„Będą obostrzenia, zachęcam do dystansowania się, do dezynfekcji i mycia częstszego rąk i do noszenia maseczek” – mówił.

Ze względu na pandemię koronawirusa rząd ograniczył funkcjonowanie szkół i uczelni w Polsce od 12 marca. Szkoły zobowiązano do prowadzenia zdalnego nauczania.

