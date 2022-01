Premier ostro do opozycji: Bronicie interesów brukselskich elit

„Kiedy zrozumiecie, że dla nas mieszkaniec Augustowa, Siedlec, Przasnysza, Zielonej Góry czy innego miejsca w Polsce jest ważniejszy niż sędzia trybunału z Luksemburga?” – pytał dziś w Sejmie polityków opozycji premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odpowiedział w Sejmie na krytykę Polskiego Ładu. W mocnych słowach zwrócił się do polityków opozycji totalnej.

- „Wy, posłowie Platformy, PSL-u, zrobicie wszystko żeby wstawić się w obronie brukselskich elit, warszawskich salonów, to jest wasza polityka. Tymczasem my myślimy o wszystkich sprawach polskich, bo mamy obowiązki polskie. Kiedy zrozumiecie, że dla nas mieszkaniec Augustowa, Siedlec, Przasnysza, Zielonej Góry czy innego miejsca w Polsce jest ważniejszy niż sędzia trybunału z Luksemburga?”

- pytał.

- „Nie sądziliśmy, że będą to głosy tak pełne hipokryzji, kłamstwa, fałszu i manipulacji, które padają ze strony Platformy Obywatelskiej”

- dodawał.

Stwierdził, że opozycji w programie PiS najbardziej przeszkadza świadomość, że za ich rządów państwo nie troszczyło się o mniej zarabiających Polaków.

- „Nasz program jest programem osłaniania ludzi przed skutkami kryzysu pandemicznego, kryzysu inflacyjnego. To rzeczywistość, z którą walczymy”

- podkreślił.

Mówiąc o krytykowanej przez opozycję reformie podatkowej, w ramach której rząd zastosował „daleko idące obniżki podatków”, premier przypomniał zmiany, jakie wprowadzała koalicja PO-PSL.

- „Przypomnijcie sobie, jak było w tamtych czasach. Polski Ład jest reformą skomplikowaną. (…) ale były proste zmiany. Pamiętacie zmiany wprowadzone przez PO i PSL? Podniesienie VAT na 23 proc., podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet o siedem lat, zabór OFE”

- mówił.

- „Nasza reforma służy wszystkim ludziom. Jest tak przygotowana, by wprowadzić więcej sprawiedliwości do polskiego systemu podatkowego. Ich to śmieszy. (…) To 200 zł to jest dla nich nic. Dla dyrektora w korporacji to może jest nic. (…) Dla emeryta to są zakupy na kilka dni. Dla studenta to jest obiad na kilka, kilkanaście dni”

- dodawał.

