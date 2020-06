Premier: Program Trzaskowskiego to kompromitacja PO

26.06.20, 20:46 Fot. Adam Guz - KPRM

Premier Mateusz Morawiecki był dziś gościem w Polsat News, gdzie odnosił się do przedstawionego wczoraj programu wyborczego kandydata KO. Jak stwierdził, program ten jest kompromitacją PO.

Mateusza Morawieckiego zapytano na antenie Polsat News o wczorajszy wpis Donalda Tuska. Były premier napisał na Twitterze:

- „Nie zostawili czasu i miejsca na ważenie argumentów i programowe spory. Postawili przed prostym wyborem: prawda albo kłamstwo, szacunek albo pogarda, duma albo wstyd. Nikt nie może dłużej udawać, że nie wie, o co chodzi. W niedzielę niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie”.

- „Premier Tusk, który mówi o pogardzie i premier Tusk, który razem z Palikotem wymyślił przemysł pogardy, to doprawdy ironia losu, że on dzisiaj ma też czelność wypowiadać się w tej kwestii. Ponieważ jego metody były bardzo znane, zresztą metody pana Trzaskowskiego, który jest wychowankiem pana Tuska, są bardzo podobne - ci sami doradcy, te same metody, te same triki, ta sama retoryka nawet, to samo odkręcanie kota ogonem, tylko scenografia się troszeczkę zmieniła” – komentował premier.

Szef rządu stwierdził, że Rafał Trzaskowski razem z Donaldem Tuskiem chciał w Polsce wprowadzić euro i podwyższał wiek emerytalny:

- „Razem z Tuskiem zabrali Polakom OFE, razem z Trzaskowski z Tuskiem nie zrobili nic dla cyfryzacji Polski i dzisiaj razem we dwójkę pokazali, że nie mają planu dla Polski i stąd program, który ukrywali do ostatnich dni, wstydzili się tego programu” – mówił.

- „Ten program, który został zaprezentowany przez pana Trzaskowskiego, to nie jest tylko kompromitacja pana Trzaskowskiego i masa plagiatów, bo inni kandydaci - pan Władysław Kosiniak-Kamysz i inni kandydaci powiedzieli, że on im podbiera różne punkty, ale to jest kompromitacja Platformy Obywatelskiej, czyli formacji politycznej pana Trzaskowskiego. Ponieważ mieli pięć lat, o których pan redaktor powiedział, na przedstawienie dobrego, spójnego programu”.

Jak stwierdził, ten program powoduje jedynie śmiech.

