Premier punktuje kłamstwa Trzaskowskiego: On wam obieca wszystko. Powie, co tylko chcecie

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania z mieszkańcami Braniewa bezpardonowo rozprawił się dziś z kłamstwami i obietnicami, które niczym z rękawa wyciąga kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. „To co pokazuje pan Trzaskowski, to teatrzyk, błazenada” – mówił szef polskiego rządu.

Jak zaznaczył Morawiecki, Trzaskowski nie jest kandydatem wiarygodnym i mówiąc, że „[…] nie jest działaczem politycznym, zachowuje się, jak dziecko przyłapane z cukierkiem w ręku przed obiadem, które mówi, że ono nie wzięło tego cukierka i w ogóle nie lubi słodyczy”.

Dalej w celu odświeżenia pamięci kandydatowi opozycji totalnej, premier pokazał aktualny wydruk ze strony internetowej PO, gdzie Trzaskowski widnieje jako wiceszef ugrupowania.

„Zdemaskujmy te wszystkie kłamstwa, szalbierstwa, oszustwa, bo dzisiaj on wam obieca wszystko. On powie, co tylko chcecie. Tak jak chorągiewka na wietrze zmienia swoje zdania”

- mówił o Trzaskowskim premier.

Wskazał chociażby na słowa kandydata KO, który stwierdził, że nie popiera Nord Stream II, choć jeszcze parę lat temu mówił, że to jedynie porozumienie prywatnych firm między Rosją a Niemcami, które w ogóle nam nie grozi.

„Twarda polityka pana prezydenta Andrzeja Dudy daje rezultaty, a polityka zmienna, jak chorągiewka na wietrze – to jest polityka pana Trzaskowskiego – niepoważna polityka. Wystrzegajmy się jej, bo on teraz może wszystko państwu obiecać, może powiedzieć, co sobie tylko życzycie”

- mówił Morawiecki.

Dalej zaś dodał:

„To co się dzieje, to jest błazenada. To co pokazuje pan Trzaskowski, to jest teatrzyk, to jest kpina z wyborców, to jest marketing polityczny. Owinięcie w bawełnę to za mało. W bawełnę i jeszcze w coś tam poowijane te jego poglądy są. Zmienia je jak rękawiczki. Co mówił o podniesieniu wieku emerytalnego? Przypomnijmy mu to – katastrofa budżetowa”.

Mówił też:



„To jest krew z krwi Platformy Obywatelski, Donalda Tuska, ciepłej wody w kranie”.

dam/PAP,Fronda.pl