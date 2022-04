Premier w brytyjskich mediach: Polska do tej pory nie otrzymała żadnej pomocy

Premier Mateusz Morawiecki opublikował artykuł na łamach brytyjskiego tygodnika „The Economist”, w którym odniósł się do wojny na Ukrainie i opisał sytuację związaną z przybywającymi do Polski uchodźcami. Szef rządu podkreślił, że do tej pory Polska nie otrzymała żadnej pomocy dla uchodźców.

Premier Morawiecki wskazał, że Zachód nie może w kontekście wojny na Ukrainie powtórzyć błędu z lat 30. ub. wieku i musi skończyć z polityką ustępstw wobec Rosji.

- „W Polsce od ponad dekady ostrzegamy przed polityką ustępstw wobec odradzających się imperialistycznych aspiracji Putina, ale spotykamy się z podejrzliwością, a nawet pogardą”

- napisał.

Opisując sytuację przybywających do Polski uchodźców premier zauważył, że Ukraińcy przybywający do Polski od 2014 roku stanowią już przynajmniej 7 proc. populacji kraju. W dwa miesiące do Polski przybyło blisko 3 mln uchodźców, którzy nie trafili do zatłoczonych obozów, ale zostali przyjęci w domach. Wskazał, że w pomoc uchodźcom zaangażowany jest cały kraj.

- „Być może dlatego unijni urzędnicy, którzy od 2016 roku przekazali Turcji 6 mld euro (6,5 mld dolarów) w ramach umowy o pomoc uchodźcom, nie czują teraz potrzeby pomocy Polsce. Ale z każdym tygodniem taka pomoc staje się coraz ważniejsza. Jak dotąd nie otrzymaliśmy nic poza deklaracjami”

- podkreślił.

kak/The Economist, DoRzeczy.pl