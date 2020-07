Prezydent chce rozmawiać z Konfederacją i PSL: Stwórzmy koalicję polskich spraw

Prezydent zaapelował dziś do polityków Konfederacji i Koalicji Polskiej o wspólne spotkanie po wyborach prezydenckich. Zwracając uwagę na wartości, które mimo podziałów łączą różne ugrupowania, Andrzej Duda zaproponował zbudowanie koalicji polskich spraw.

- „Mam propozycję dla całej sceny politycznej, a przede wszystkim dla tych, którzy podzielają takie wartości jak rodzin, dobro rodziny, wspólnota kulturowa, wspólnota naszej tradycji, jak wspieranie młodych w ich ambicji i dążeniach” – mówił dziś w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda.

- „Chciałem zaapelować do wszystkich polityków, tych którzy są zaangażowani po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, Konfederacji. Spotkajmy się spokojnie po 12 lipca. Porozmawiajmy o tych sprawach, które są najistotniejsze. Proszę, by zrobili to też ci, którzy są w samorządach. (…) Zwróćmy uwagę na te wartości, na ten system. Chciałbym, aby odbywała się współpraca w tych sprawach najważniejszych. Chciałbym, byśmy realizowali to w szerokiej koalicji polskich spraw. Jestem przekonany, że taka polityka jest możliwa. Jest oczekiwana dla przyszłości Polski” – apelował prezydent.

Zapraszając do współpracy i budowy symbolicznej koalicji, której zadaniem byłaby obrona polskich wartości, Andrzej Duda podkreślił, że chciałby być jej patronem.

W swoim wystąpieniu prezydent zwrócił uwagę, że przez ostatnie pięć lat obóz Zjednoczonej Prawicy wprowadził wiele ważnych programów społecznych:

- „Te wszystkie rzeczy działają, bo to był dobry czas współpracy między prezydentem, premierem i większością parlamentarną. Oczywiście, czasami były różnice zdań. W większości spraw ważnych dla obywateli działaliśmy razem” – podkreślił.

kak/wPolityce.pl, Twitter