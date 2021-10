Prezydent Czech w szpitalu. Chwilę wcześniej spotkał się z Babiszem

Prezydent Czech Milosz Zeman trafił dziś do szpitala. Specjalna konferencja prasowa na temat stanu zdrowia polityka zostanie zorganizowana około godz. 14.

Do Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze 77-letniego prezydenta przetransportowała karetka. Czeskie media donoszą, że chwilę wcześniej prezydent spotkał się z premierem Babiszem. Ten miał wyjść ze spotkania bez słowa.

Prezydent Czech Milosz Zeman znów jedzie do szpitala, karetka zabrała go zaraz po spotkaniu z Babiszem.



Babisz wyszedł bez słowa.



O 14.00 oświadczenie szefa Centralnego Szpitala Wojskowego, do którego trafi Zeman.@RMF24pl https://t.co/BHZ2FrAsdO