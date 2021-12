Prezydent Duda zgodził się na obecność w Polsce brytyjskich i estońskich żołnierzy

Prezydent RP wydał postanowienie w sprawie zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Republiki Estońskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„Na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP przez stronę wysyłającą w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju – wydaje Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów” – czytamy w postanowieniu opublikowanym na stronie prezydent.pl.

„Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP, uwzględniającym wniosek Ministra Obrony Narodowej, w celu wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji wojskowej reagowania kryzysowego prowadzonej w strefie nadgranicznej z Republiką Białorusi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywać będą, w terminie od dnia 2 grudnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., następujące komponenty wojsk obcych: Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o liczebności do 155 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 55 pojazdów oraz Republiki Estońskiej, o liczebności do 150 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 60 pojazdów. Będą one realizowały zadania związane ze wsparciem inżynieryjnym i rozpoznawczym” – czytamy w prezydenckim postanowieniu.

ren/prezydent.pl