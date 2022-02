Prezydent o inwazji Rosji na Ukrainę: To bezprecedensowy akt agresji i gwałtu na wolne i suwerenne państwo

– To, co dziś obserwujemy, to bezprecedensowy akt agresji i gwałtu na wolne i suwerenne państwo. Rozmawiałem dziś z prezydentem Zełenskim, który na bieżąco relacjonuje mi sytuację – powiedział naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego RP prezydent RP Andrzej Duda.

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych Rosja rozpoczęła inwazję wkraczając na terytorium Ukrainy - z powietrza, z morza i z lądu.

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego RP zwołano specjalną naradę, w której uczestniczyli prezydent, premier, ministrowie i szefowie służb.

– Teraz przedyskutowaliśmy to w gronie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Podejmujemy odpowiednie działania, które od pewnego czasu się toczą. To jest tylko pewna aktualizacja stanu i omówienie przez nas bieżącej sytuacji – poinformował prezydent Duda.

Jak stwierdził prezydent Polski, mamy do czynienia z „bezprecedensowym aktem agresji i kolejnym naruszeniem prawa międzynarodowego przez Rosję”.

– Wierzę w to głęboko, że społeczność międzynarodowa w sposób jednoznaczny na to zareaguje – powiedział prezydent.

Zapowiedział też kolejne rozmowy z przywódcami państw UE i NATO.

