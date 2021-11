Prezydent o obowiązku szczepień: Znając podejście moich rodaków i ich poczucie wolności nie wyobrażam sobie...

– Znając podejście moich rodaków i ich takie poczucie wolności nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce było można wprowadzić przymusowe szczepienie - powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej.

- Dyskutowaliśmy dzisiaj na ten temat rzeczywiście i efektem naszej dyskusji jest nasze wspólne oświadczenie. One pokazuje również i pewne realia. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, aby można było moich rodaków do szczepienia zmusić. Oczywiście apeluję o to, aby szczepić się, apeluję o to, żeby podejść do tego jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw i patrząc na to, jaka jest sytuacja – dodał prezydent Duda.

W trakcie odbywającego się w poniedziałek w Budapeszcie spotkania prezydentów krajów Grupy Wyszehradzkiej, przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier zaapelowali doswoich obywateli o szczepienie się przeciw COVID-19.

"Nauka jest jasna: szczepionki są nasza najlepszą, najefektywniejszą metodą zapobiegania COVID-19 i ochrony przed tą chorobą; znacząco zmniejszają ryzyko poważnych komplikacji i śmierci" – napisano we wspólnym oświadczeniu.

