Prezydent podpisał nowelę ustawy o postępowaniu z fałszywymi pieniędzmi

- Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP), która zakłada zmianę organu określającego warunki i tryb postępowania przy zatrzymaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z takimi znakami, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Dotychczas takim organem był prezes NBP, zgodnie z nowelizacją ma to być minister sprawiedliwości.

"Dotychczas […] prezes Narodowego Banku Polskiego był upoważniony do wydania w tym zakresie zarządzenia, natomiast po zmianie organem właściwym będzie minister sprawiedliwości działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego" – czytamy w komunikacie.

Akt ten będzie wydany w formie rozporządzenia. Zmiana ta ma na celu zapewnienie pełnej zgodności zmienianego przepisu z przepisami konstytucji, co do wymogów dotyczących formy i organu wydającego akt normatywny będący źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

Przepis ustawy o Narodowym Banku Polskim został uzupełniony także o stosowne wytyczne dotyczące treści aktu stosownie do wymogów wynikających z konstytucji.

Wydając rozporządzenie, minister sprawiedliwości uwzględni konieczność zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, w szczególności potrzebę zabezpieczenia zatrzymanych znaków pieniężnych – jako materiału dowodowego, a także ochronę słusznych interesów osób, których znaki pieniężne zostały zatrzymane, w tym zwrot albo wypłatę równowartości zatrzymanych znaków pieniężnych, których autentyczność zostanie potwierdzona, czytamy także.

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

mp/ISBnews