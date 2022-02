Prezydent Salwadoru: Prawdziwa wojna toczy się w Kanadzie

Według Nayiba Bukele, prezydenta Salwadoru, faktyczna wojna toczy się w Kanadzie, a konflikt wokół Ukrainy to jedynie odwracanie uwagi. Jak napisał na Twitterze: „Prawdziwa wojna jest nie na Ukrainie, jest w Kanadzie, Australii, Francji, Brukseli, Anglii, Niemczech, we Włoszech... Oni po prostu chcą, byście patrzyli w inną stronę”.

W innym wpisie Bukele zamieścił na Twitterze wideo z wozami pancernymi w Paryżu, których użyła policja francuska przeciwko protestującym wzorującym się na kanadyjskich kierowcach ciężarówek. Wideo prezydent Salwadoru opatrzył komentarzem: „Oto Paryż dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że wydarzyłoby się to w Salwadorze... Co powiedziałaby Francja, Unia Europejska i społeczność międzynarodowa? Szczerze”.

„Bukele jest od dawna krytykiem przymusu szczepień – pisze John Hayward na portalu „Breitbart” – który chwali się tym, że szczepionki są dostępne dla każdego, nawet turystów, w tym boostery, ale jego administracja nie wprowadziła żadnych nakazów szczepień, paszportów czy wymogu testów”. Prezydent Salwadoru uważa, że każdy powinien podejmować własną decyzję i jak twierdzi, w jego kraju „do tej pory ponad 70 procent się zaszczepiło”.

Statystyki zastosowania szczepionki w Salwadorze, które są udostępnione na stronie „Reuters Covid-19 Tracker”, zdają się potwierdzać tę wypowiedź prezydenta i wskazywać na to, że zaszczepiono w tym kraju około 78,3 procent populacji. Trzeba pamiętać jednak, że jest to statystyka w oparciu o liczbę użytych dawek, a nie pokazująca faktycznie zaszczepionych. Salwador otrzymał pierwsze dostawy szczepionki na koronawirusa w marcu 2021 r.

Sam Bukele jest oskarżany o rządy autorytarne. Organizacja Human Rights Watch np. potępiła jego administrację jako „staczającą się w autorytaryzm”. Z kolei prezydent Salwadoru odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że jego twarda polityka ma poparcie narodu i jest konieczna w zwalczaniu korupcji. W oczach Bukelego jego krytycy są hipokrytami.

Hayward przytacza przykład z roku 2020, kiedy prezydent Salwadoru „wysłał wojsko do salwadorskiego parlamentu, by zmusić ustawodawców do głosowania za ustawą, która sfinansowałaby jego program walki z przemocą gangów”.

jjf/breitbart.com, graphics.reuters.com