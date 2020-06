Prezydent: Trzaskowski mówi o złodziejstwie. A gdzie był gdy 50 mld zniknęło z budżetu państwa?

W czasie spotkania z mieszkańcami Rypina prezydent Andrzej Duda powiedział: „Rafał Trzaskowski mówi o złodziejstwie, a sam był w rządzie, przy którym kradziono 50 mld zł podatku VAT”. Prezydent dodał, że chce kontynuować swoją misję, która jednak podzielona jest na etapy. Wymienił wśród nich „załatwianie ważnych polskich interesów na arenie międzynarodowej oraz wsparcie polskich rodzin”.

W swoim programie Duda wymienił lokalne inwestycje oraz wykorzystywanie funduszy z UE. Na liście znalazły się również likwidacja wykluczenia komunikacyjnego oraz szerokopasmowy Internet. Prezydent zapewnił, że ściągalność podatku VAT jest dziś bardzo skuteczna.

Zapowiedział: „Przed nami wielkie wyzwanie. Chcę kontynuować swoją prezydencką misję, którą państwo powierzyliście mi 5 lat temu. Ta misja ma swoje etapy. To podnoszenie w górę polskich spraw, to załatwianie ważnych polskich interesów na arenie międzynarodowej, to często bardzo twarda postawa w polskich sprawach, ale taka, która niejednokrotnie przynosi efekty”.

Prezydent wymienił szereg spraw, które już udało się zrealizować w czasie pierwszej kadencji. Mówił: „Trudno było znieść te informacje, że w Polsce jest 800 tys. dzieci, które nie dojadają, dla mnie wielką satysfakcją jest to, że w ogromnym stopniu udało się to zlikwidować i dzisiaj to wielkie nieszczęście już nie występuje”.

Duda wspominał też o walce z bezrobociem, które przed pandemią było najniższe od początku lat 90. Dodał, że polscy przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w kwocie 100 mld złotych. Nie zabrakło słów o wsparciu dla seniorów: „Będę pilnował, żeby również i czternastka była wypłacona tak jak premier obiecał. Powiedział, trzymamy go za słowo i ja biorę za to na siebie odpowiedzialność”.

Prezydent jasno zadeklarował, że jego celem są przede wszystkim polskie sprawy. „Są stawiane na pierwszym miejscu, a to, co polskie po prostu się opłaca” – dodał.

Na końcu pochwalił odwagę mieszkańców Rypina. Odniósł się do postawy mieszkańców w czasie wojny: „W Rypinie polskość była twarda i przetrwała mimo zagrożeń, przetrwała i jest. Tu jest Polska” – powiedział.

