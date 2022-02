Prezydent USA: Putin podjął decyzję o inwazji

„Jestem przekonany, że prezydent Rosji Władimir Putin podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę” – oświadczył wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który spotkał się z przywódcami państw NATO. Przekazał, że wedle amerykańskich informacji do ataku ma dojść w ciągu najbliższych dni.

Joe Biden poinformował wczoraj, że wedle informacji Stanów Zjednoczonych Rosja planuje przeprowadzić inwazję na Ukrainę w najbliższym tygodniu. Od ataku może dzielić nas zaledwie kilka dni. Celem rosyjskich wojsk ma stać się Kijów.

- „Jestem przekonany, że Putin podjął decyzję o inwazji”

- podkreślił prezydent USA.

Zaznaczył przy tym, że Zachód zrobi wszystko, aby „usunąć każdy pretekst, który Rosja może wykorzystać, by zaatakować Ukrainę”.

- „Jeśli Rosja wykorzysta te plany, będzie odpowiedzialna za niepotrzebną i katastroficzną wojnę. USA i ich sojusznicy są przygotowani do bronienia każdego centymetra NATO, do obrony naszego bezpieczeństwa. Ale nie będziemy wysłać żołnierzy, by walczyli na Ukrainie. Będziemy wspierać naród ukraiński. Przekazaliśmy im rekordową pomoc”

- podkreślił.

Powtórzył wcześniejsze zapewniania o surowych sankcjach, które spotkają Rosję w przypadku inwazji.

