Prezydent USA: Uzgodniliśmy niszczycielskie pakiety sankcji

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oświadczył, że w odpowiedzi na rosyjską napaść na Ukrainę przywódcy państw G7 uzgodnili „niszczycielskie pakiety” sankcji i innych środków przeciw Rosji.

- „Tego poranka spotkałem się z moimi odpowiednikami z G7, by omówić nieusprawiedliwiony atak na Ukrainę i zgodziliśmy się, by ruszyć naprzód z niszczycielskimi pakietami sankcji i innych środków ekonomicznych, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Jesteśmy z dzielnym narodem Ukrainy”

- przekazał prezydent USA.

O szczegółach sankcji Biden ma opowiedzieć w zapowiedzianym wystąpieniu.

Telewizja NBC News donosi, że doradcy Bidena proponują mu też przeprowadzenie cyberataków, aby zakłócić rosyjskie operacje wojskowe.

kak/PAP, tvp.info.pl