Prezydent w Końskich: Nigdy nie zgodzę się na eutanazję w Polsce!

Trwa debata prezydencka zorganizowana przez TVP w Końskich. Niestety, nie zdecydował się wziąć w niej udziału kandydat KO, Rafał Trzaskowski. Mimo to, na pytania odpowiada ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Debata ta jest wyjątkowo nie tylko przez to, że uczestniczy w niej jeden kandydat. Wyjątkowa jest też formuła, ponieważ to mieszkańcy zadają pytania.

Jedno z zadanych prezydentowi pytań dotyczyło możliwości wprowadzenia w Polsce eutanazji. Prezydent stanowczo zadeklarował, że tak długo, jak jest prezydentem, nie zgodzi się na eutanazję:

- „Dopóki jestem prezydentem RP możecie być pewni, że nigdy nie zgodzę się, aby w Polsce została w jakimkolwiek stopniu dopuszczona eutanazja. Dzisiaj to jest na Zachodzie, ale nawet tam często jest to kontrowersyjne, a w moim przekonaniu od strony moralnej niedozwolone. (…) Są sygnały, że z tych państw do Polski będą przyjeżdżali seniorzy, aby móc w naszym kraju dożyć spokojnej starości” – mówił prezydent.

Andrzej Duda był pytany również o to, w jaki sposób zatrzymać w Polsce młodych ludzi. Odpowiadając, podkreślił, że przez ostatnie pięć lat wprowadzono wiele rozwiązań, które dają młodym Polakom dobrą perspektywę. Wymienił tutaj zwolnienie z podatku dochodowego do 26 roku, obniżenie pierwszego progu podatkowego oraz obniżenie podatków dla najmniejszych przedsiębiorców.

Prezydent mówił również na temat wolności słowa w Internecie:

- „W Polsce jest wolność słowa. Ona jest prawnie gwarantowana. Kiedy PO chciała wprowadzić ACTA, protesty młodych ludzi pokazały, ze nie ma to zgody. Później była jeszcze jedna próba w PE. PO popierała ACTA2. My byliśmy temu przeciwni” – podkreślił.

- „Jestem przeciwnikiem ograniczania wolności słowa. Są jednak sytuacje, gdy dochodzi do hejtu, (…) i tego musimy pilnować. Tego nie wolno robić, musimy to piętnować” – dodał.

kak/wPolityce.pl