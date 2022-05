Prezydent w tureckich mediach: Polsce należy się wsparcie

Prezydent Andrzej Duda opublikował artykuł na łamach tureckiego portalu Sondakika haberleri, w którym przekonuje, że w związku z przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy Polska powinna otrzymać wsparcie podobne do tego, jakie Turcja otrzymała po przyjęciu uchodźców z Bliskiego Wschodu.

Andrzej Duda przypomniał, że do Polski dotarły już 3 mln uchodźców z Ukrainy, z czego blisko 2 mln zdecydowały się pozostać w naszym kraju.

- „Dla porównania – podczas kryzysu migracyjnego w roku 2015 do Europy przybyło nieco ponad 1,8 miliona osób”

- wskazał.

Prezydent zaznaczył, że przybywające do Polski osoby nie trafiają do obozów, ale do prywatnych mieszkań, parafii, zakonów, placówek opieki zdrowotnej i obiektów użyteczności publicznej. Podkreślił jednak, że dla Polski jest to „ogromne wyzwanie”, w związku z czym Polska powinna otrzymać wsparcie finansowe.

- „Przede wszystkim jednak pomocy potrzebują broniący się przed zbrodniczą agresją Ukraińcy. Potrzeba im sprzętu wojskowego oraz konsekwentnej gospodarczej presji na Rosję – aby osłabić jej machinę wojenną”

- napisał prezydent.

kak/PAP