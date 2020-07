Prezydent: Wreszcie żyjemy w Polsce bezpiecznej militarnie

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z mieszkańcami Białej Podlaskiej, gdzie zachęcał mieszkańców do oddania głosu w II turze wyborów. W swoim wystąpieniu prezydent poruszył sprawę bezpieczeństwa militarnego Polski. Podkreślił, że to, iż dziś Polska jest o wiele bezpieczniejsza niż pięć lat temu, pozytywnie wpływa również na polską gospodarkę.

Prezydent Andrzej Duda podkreślał na spotkaniu w Białej Podlaskiej, że 12 lipca wspólnie zadecydujemy o tym, jaka będzie przyszłość naszego kraju. Dlatego zachęcał, aby wziąć udział w wyborach oraz pomóc tym, którzy mają trudności np. z dotarciem do lokalu wyborczego:

- „Nasze dzisiejsze spotkanie ma ogromną wagę dla naszej przyszłości. W niedzielę II tura wyborów. W niedzielę 12 lipca wszyscy zdecydujemy o tym, jaka będzie przyszłość Polski. Przyjechałem prosić państwa, byście do tych wyborów poszli, wzięli w nich udział, przekonywali wszystkich, żebyście pomagali dotrzeć do lokalu wyborczego wszystkim, którzy mają z tym problem, by pomóc tym, którzy chcą oddać głos, a mają z tym problem” – apelował.

Dodał, że od tych wyborów zależy, czy Polska będzie się dalej rozwijała, rosła w siłę i będzie państwem bezpiecznym. Zwrócił uwagę, że dziś, po pięciu latach jego prezydentury, Polska jest pod względem militarnym znacznie bezpieczniejsza niż była przed objęciem przez niego urzędu prezydenta:

- „Dziś mogę z całą pewnością powiedzieć, że pod względem militarnym jesteśmy znacznie bezpieczniejsi, niż wtedy zanim objąłem urząd prezydenta. Cieszę się z tego, bo to sprzyja rozwojowi gospodarczemu” – mówił Andrzej Duda.

- „To ja dziękuję za wsparcie, że wspieraliście tę politykę. Dzięki temu, że Polska jest militarnie bezpieczna, mimo tego, co dzieje się na Ukrainie, Polacy czują się chronieni. Także do Białej Podlaskiej wojsko wraca po 20 latach. By byli tu polscy żołnierze” – dodał.

Poza budowaniem bezpieczeństwa militarnego, prezydent zwrócił uwagę na codzienne bezpieczeństwo Polaków. Zwrócił przy tym uwagę na przywracanie komisariatów policji, modernizację służb mundurowych i modernizację straży pożarnej. Zadeklarował też, że podejmie wszelkie starania, aby wprowadzić dodatek do emerytury dla strażaków OSP:

- „To także bezpieczeństwo codzienne, wracające komisariaty policji, modernizacja służb mundurowych, modernizacja straży pożarnej. Będę czyni wszystko by długoletnia służba czynna w OSP znalazła swoje odzwierciedlenie także w stosownym dodatku do emerytury. To ważne, by premiować tych, którzy przez lata służyli ojczyźnie” – powiedział.

- „Ta służba musi być doceniona i jest doceniona, chociażby poprzez nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Sam walczyłem o to, by rząd przeznaczył jeszcze większy budżet na te samochody. Ciesze się, że proces ten postępuje. Tak powinniśmy działać także na przyszłość” – dodał.

Andrzej Duda odniósł się też do kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Podkreślił, że aby go pokonać, należy postawić na „mądry rozwój polskiej gospodarki poprzez inwestycje”:

- „Podjęliśmy razem z rządem odważne i poważne decyzje. Stworzyliśmy tarcze antykryzysowe, by pomóc przedsiębiorcom, by przetrwały ich firmy i miejsca pracy. Tylko tutaj, do firm trafiło ponad 93 mln złotych, by praca nadal była, rodzina mogła funkcjonować normalnie, byśmy mogli dalej działać i się rozwijać” – zwrócił uwagę prezydent.

- „Dane gospodarcze wskazują, że wychodzimy z kryzysu, zmniejsza się deficyt budżetowy, wpływy z podatku wracają do normalności. To nasz sukces. Ocaliliśmy miejsca pracy” – podkreślił.

Zaznaczył, że aby dalej skutecznie wychodzić z kryzysu, potrzeba zgodnej współpracy prezydenta z rządem:

- „To się stało dzięki poważnemu podejściu, dzięki odwadze i odpowiedzialności. Wszystko robiliśmy w porozumieniu, by te rozwiązania były jak najlepsze. Ja jako prezydent nie tylko włączałem się w te prace, ale także akceptowałem je na koniec swoim podpisem. Chciałbym, żeby w Polsce nadal tak działano przez najbliższe lata. Potrzebujemy tutaj zgodnego działania. Nie są nam potrzebne awantury między rządem a prezydentem. Potrzebujemy nowych, prospołecznych działań, mądrych działań progospodarczych, by polskie sprawy były mądrze prowadzone”.

kak/wPolityce.pl, Twitter