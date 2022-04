Prezydent Zełenski: Rosjanie nie odważą się użyć broni atomowej

W rozmowie indyjską telewizją Republic TV prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że mało prawdopodobne jest, aby Rosja odważyła się użyć broni atomowej w wojnie na Ukrainie.

Ukraiński przywódca stwierdził, że Rosja nie użyłaby broni atomowej w przypadku osaczenia i zagrożenia, na co wskazuje doktryna wojskowa. Przeciwnie, w ocenie strony ukraińskiej Kreml zdecydowałby się na to w przypadku poczucia bezkarności. Prezydent Zełenski zauważył, że do tej pory Rosja używała siły właśnie wtedy, kiedy czuła słabość Zachodu.

W ocenie Zełenskiego jednak do naciśnięcia „czerwonego przycisku” nie dojdzie.

- „Kierownictwo, i wszyscy, którzy rządzą Rosją, chcą żyć. Wszyscy kochają życie, rządzą państwem i nie chcą oddać władzy”

- wskazał.

- „Użycie broni jądrowej doprowadzi do tego, że stracą wszystko. Dlatego nie wierzę w to”

- dodał.

kak/Ukrainska Prawda, Wprost.pl, DoRzeczy.pl