Prezydent znowu w trasie: Posklejamy wspólnie Polskę!

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z mieszkańcami gminy Odrzywół, w której uzyskał ponad 85 proc. poparcia. W swoim wystąpieniu prosił o pomoc w „sklejaniu Polski”.

Prezydent podziękował wszystkim, którzy go spierali, zaufali mu i oddali na niego głos:

- „Chciałem państwu z całego serca podziękować za głosy oddane na mnie. Dziękuje wszystkim, którzy mnie wspierali głosami i wcześniej, w czasie kampanii. Jestem wzruszony. Ponad 10 milionów rodaków zagłosowało na mnie. Jest to aż trudne do uwierzenia, ze można w wyborach osiągnąć taki rezultat. I tym większe czuje zobowiązanie. Nie spałem dzisiaj w nocy. To olbrzymie emocje” – mówił prezydent.

Odniósł się też do faktu, że te wybory pokazały, iż Polacy są w zasadzie podzieleni na niemal dwie równe części:

- „To była ostra kampania, pewnie momentami za ostra. Jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym jak się zachowałem w czasie kampanii i tych pięciu lat, to proszę o wybaczenie” – powiedział.

Andrzej Duda zaapelował, aby nie zaogniać konfliktu w Polsce:

- „Warto czasem powstrzymać się od niepotrzebnych slow, by ugryźć się w język, słowa potrafią ranić bardzo. Umieć wybaczyć, gdy takie słowa wobec nas padną” – mówił.

- „Będę czynił wszystko, by tak jak do tej pory, ciężko pracować dla państwa i naszej ojczyzny. (…) Chciałbym, by mi państwo pomogli przez ten szacunek. Chciałbym, byście państwo pomogli mi Polskę sklejać” – dodawał.

- Przyjechałem Państwu podziękować osobiście, tak jak i wszystkim moim rodakom!

Trwa spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z mieszkańcami w Odrzywole na Mazowszu ⤵️🇵🇱 pic.twitter.com/iVGpOYIGEc — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 13, 2020

kak/wPolityce.pl