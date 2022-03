Prof. Górski: Pokój czy "green deal", czyli bełkot Bidena i innych "przywódców Zachodu"

Pokój czy "green deal"?

Oto jest dylemat dzisiejszych przywódców zachodu.

Okazało się właśnie, że USA - do niedawna samowystarczalne w zaopatrzeniu w ropę - muszą ją dzisiaj kupować. Kiedy bowiem J. Biden, realizując "zieloną agendę" kazał pozamykać rurociągi z Kanady i zakazał eksploatacji złóż ropy na ziemiach federalnych, trzeba było ropę zacząć kupować. No i dzisiaj, po roku jego światłych rządów, USA kupuje już ponad 25% zużywanej ropy.

A spytacie Państwo - gdzie kupują?

Ano głównie w Rosji...

Tak na marginesie, przez ostatnich kilka lat polska opozycja histeryzowała na temat zakupów przez Polskę węgla rosyjskiego. Co tam że zdecydowana większość tego węgla - wskutek uwarunkowań transportowych - przechodziła przez Polskę do Niemiec, aby płonąć w piecach niemieckich elektrowni. A jakże, węglowych, bo przecież Niemcy walczą z emisją poprzez zwiększenie spalania w węglówkach. Bo wcześniej pozamykali jądrowe. No i teraz muszą też zwiększać ilość sprowadzanego gazu. Do elektrowni gazowych. Tak się walczy z "ociepleniem”.

Wracając do Ameryki - ten bezsens jest dzisiaj oczywiście przyczyną "ostrożności" i z sankcjami i ze SWIFT-em, etc. Nie krył tego Biden, który wskazywał na "złożoność sytuacji". No bo nie możemy zaprzestać walki o mniejszą emisję. Czyli - zamykamy swoje źródła pozyskania surowców, bo powodują emisję - a ropa z rosyjskich źródeł emisji nie powoduje. Logiczne? Jak najbardziej. A że dzięki temu Putin ma za co bombardować Ukrainę - trudno, bo przecież "dążymy do zeroemisyjności".

Ten bełkot Bidena i innych "przywódców zachodu", obraża wszelką inteligencję i obnaża całkowite kłamstwo owej "walki z ociepleniem".

Jeśli ktoś chce dzisiaj uratować Ukrainę i szuka skutecznych środków, to jedynym takim narzędziem jest obniżenie cen surowców energetycznych. Tylko bowiem to odetnie realnie Rosję od pieniędzy, za które stać ją na niszczenie pokoju i porządku międzynarodowego. Z amerykańską i niemiecką kroplówką, Putin może spokojnie realizować swoje cele.

I jeszcze tak marginesie - historycznie - wiadomo że w momencie gdy japońskie samoloty masakrowały flotę Pacyfiku w 1941 roku, w japońskich portach rozładowywano amerykańskie statki z dostawami broni dla armii japońskiej. Do ostatniej chwili Roosevelt nie rezygnował z robienia interesów z agresorami.

To mówi więcej o mentalności "ludzi zachodu" niż miliony stron opracowań.

I nic się - niestety - nie zmieniło.

mp/facebook/grzegorz gorski