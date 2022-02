Prof. Górski: Scenariusz dla Ukrainy: Dumna Rosja przyłączy republiki separatystyczne i być może obędzie się bez wojny

Zaryzykuję następujący scenariusz na nadchodzące dni:

1. Rosyjska Duma, odpowiadając na wniosek "władz" separatystycznych republik ługańskiej i donieckiej, ogłosi ich przyłączenie do Rosji.

2. Nie jest wykluczone, że owo "przyłączenie" obejmie całe terytorium Noworosji (poniżej mapa tego, co Rosjanie uważają za ową Noworosję).

3. Armia rosyjska wkroczy na tereny Donbasu i Ługańska kontrolowane przez separatystów.

4. Jeśli Ukraina nie zareaguje, Rosjanie będą utrzymywać presję i agresywną retorykę, w dalszym ciągu kontynuując wojnę nerwów i osłabianie Ukrainy.

5. Jeśli Ukraińcy zareagują kontrakcją, Rosjanie rozpoczną działania w Noworosji.

Jak zareaguje świat na p. 4?

1. Amerykanie będą cisnąć Ukrainę (już to zresztą robią), aby nie reagowała. Przecież to nie wojna, a Ukraina i tak nie kontroluje tych terenów. USA oczywiście nie uznają decyzji Moskwy, no i może nawet jakieś drobne sankcje nałożą, ale ogłoszą sukces - uniknęliśmy wojny!

2. Można w tym kontekście domyślać się, po co do Moskwy w tym tygodniu pojedzie Scholz - wygłosi rytualny sprzeciw i postraszy, a pod stołem podziękuje Putinowi, że nie doszło do wojny.

3. Sukces ogłosi też Macron - dzięki jego staraniom, udało się uniknąć wojny.

To właśnie temu służy rozpętana w ostatnich dniach na zachodzie historia wojenna. Eskalacja tej propagandy, "ostrzeżenia" pod adresem Putina służą zatem temu, aby tę zbliżającą się klęskę ogłosić jako sukces.

Jak zareaguje świat na p. 5?

1. Amerykanie, Niemcy i Francuzi umyją ręce - bo Ukraina dała się sprowokować i śmiała podjąć walkę o swoje terytorium. Wprawdzie Rosja jest agresorem, ale Ukraińcy też.

2. Czekamy na rozwój wydarzeń - być może Putin zadowoli się tylko "Noworosją". Jeśli tak będzie, ogłosimy sukces, "bo mogło być gorzej".

3. W konsekwencji Rosjanie doprowadzają do zmiany władzy w Kijowie, czemu przyklaskują Niemcy i Francuzi. Wreszcie będzie spokój.

4. Nowy rząd ukraiński zawiera "historyczny pokój" z Rosją i uznaje iż "Noworosja zawsze była częścią Rosji".

Mamy - niestety - powtórkę z 1938 i 1939 roku - może rozłożone na raty, bo jeśli będzie p. 4, to p. 5 zrealizuje się niedługo po tym. Z jedną wszakże wielką różnicą. Wtedy Chamberlain nie grał z Hitlerem w jednej drużynie. Dał się ograć, był naiwny, źle poinformowany, walczył o czas i o lepsze przygotowanie się Wielkiej Brytanii do wojny. Ale nie szedł z Hitlerem ręka w rękę.

Dzisiaj można odnieść wrażenie, że cały ten spektakl który jest odgrywany w ostatnich tygodniach, ma wspólnych reżyserów - Putina i wspominanego przeze mnie współczesnego Algera Hissa. Niestety.

Co będzie dalej?

1. Jeśli mamy p. 4, to Putin będzie dalej utrzymywał napięcie i wyczerpywał siły Ukrainy w kolejnych miesiącach - stać go na to, bo dzięki idiotom forsującym różne "zielone deal'e", pieniądze za jego surowce będą płynąć coraz szerszym strumieniem. I przechodzi do realizacji p. 5.

2. Jak się tylko ociepli, ruszy kolejna faza szturmu "migrantów" z Białorusi na granice z Polską, Litwą i Łotwą - o ile p. 5 zrealizuje się szybciej, to "presja migracyjna" pojawi się również na granicy ukraińskiej, bowiem nowe władze będą realizować zadania zlecone z Moskwy.

3. Niezależnie od owej "presji migracyjnej", do Polski będzie się chciało przedostać jakieś 4 - 5 milionów Ukraińców.

4. Rosja rozpocznie podobne operacje (poprzez Ukrainę) w stosunku do Mołdawii (Naddniestrze) i Rumunii. Być może jakieś potencjalne "uzyski" na tym terenie, będą prezentem dla nowych władz Ukrainy (np. Bukowina).

Jeśli ktoś sądził, że Putin wystraszył się dotychczasowych działań swoich przeciwników, to jest w błędzie. W jego drabinie eskalacyjnej każdy krok - nawet na kolejny stopień - jest tylko wstępem do dalszych kroków.

Żadnych złudzeń - ta konfrontacja naprawdę będzie trwała długo i będzie bardzo wyczerpująca.

Czy mamy inną odpowiedź na taki scenariusz Putina?

mp/facebook/grzegorz górski