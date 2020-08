Profanacja pomnika Chrystusa. Zatrzymano kolejną osobę

Wczoraj warszawska policja zatrzymała 2 sprawców profanacji figury Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. To młodzi ludzie z Kolektywu Stop Bzdurom. Dziś dokonano kolejnego zatrzymania.

Na Twitterze stołecznej policji napisano wczoraj:

"W związku z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników, stołeczni policjanci do sprawy zatrzymali pierwsze osoby podejrzane. Trafiły one do policyjnego aresztu. Czynności trwają. Zatrzymanie pozostałych to jedynie kwestia czasu"

Dziś twitterowy komunikat Komendy Stołecznej Policji w następujący sposób informuje o kolejnym zatrzymaniu:

„Stołeczni policjanci kontynuują sprawę związaną z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników w tym pomnika Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża. Do sprawy zatrzymano trzecią osobę. Dzisiaj planowane są dalsze czynności"

erl/twitter,Fronda.pl