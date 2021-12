Projekt ,,Stop aborcji’’ w Sejmie. PiS wnioskuje o odrzucenie

Sejm zajął się dziś obywatelskim projektem zaostrzającym kary za dokonanie aborcji. Projekt przewiduje karę nawet do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie za spowodowanie śmierci dziecka przed jego narodzeniem. Wniosek o odrzucenie projektu w całości złożyła w imieniu PiS poseł Anita Czerwińska.

W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Stop aborcji”. Projekt przewiduje surowe kary za dokonanie aborcji. W projekcie zapisano, że „dzieckiem” jest człowiek „od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Zdefiniowano również termin „dziecka poczętego”, którym jest „dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu”. W myśl projektu za spowodowanie śmierci „dziecka poczętego” grozić ma kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka miałoby być zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku matki sąd mógłby złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia.

- „W ciągu ostatniego roku, ponad 30 tys. polskich dzieci straciło życie, w wyniku nielegalnej aborcji”

- mówił w Sejmie prezes Fundacji Pro-prawo do Życia Mariusz Dzierżawski.

- „Jeśli rodzice są ludźmi, to także dziecko w łonie matki jest człowiekiem. Z punktu widzenia prawa jest to także oczywiste. Świadczą o tym wyroki Trybunału Konstytucyjnego”

- dodał.

PiS przeciw

Po wystąpieniu Mariusza Dzierżawskiego głos zabrała Anita Czerwińska z Prawa i Sprawiedliwości. Poinformowała, że „działając w duchu odpowiedzialności, w interesie społecznym i interesie państwa kierownictwo klubu PiS upoważniło ją do skierowania wniosku o odrzucenie projektu w całości”.

