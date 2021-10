Prokuratura Krajowa: Wyrok TSUE doprowadzi do chaosu prawnego w całej UE

„Uznanie wyroku TSUE wydanego poza traktatowymi umocowaniami w opinii Prokuratury Krajowej podważy stabilność polskiego sądownictwa i doprowadzi do chaosu prawnego w całej Unii Europejskiej” – poinformowała polska Prokuratura Krajowa.

„Prokuratura Krajowa jako organ ustawowo stojący na straży praworządności zwraca uwagę, że wyrok z 6 października 2021 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodny z traktatami Unii Europejskiej” – przekazała PAP Prokuratura Krajowa.

PK stoi na stanowisku, że wyrok europejskiego Trybunału łamie kluczowe zasady określone w unijnych traktatach: "kompetencji powierzonych, poszanowania ustrojów konstytucyjnych państw członkowskich oraz pomocniczości, zgodnie z którą w dziedzinach, które nie należą do wyłącznych kompetencji UE, decyzje i działania podejmowane są na szczeblu krajowym".



W wydanym oświadczeniu Prokuratura Krajowa przekonuje, że wyrok TSUE może doprowadzić do "podważenia prawomocności orzeczeń każdego polskiego sędziego, który został powołany po reformie Krajowej Rady Sądownictwa". I „tym samym zlikwiduje zasadę pewności prawa i trwałości orzeczeń sądowych”, co z kolei „skutkowałoby pozbawieniem obywateli zarówno Polski, jak i wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, których sprawy objęte są jurysdykcją polskiego wymiaru sprawiedliwości, skutecznej ochrony sądowej”.

ren/PAP