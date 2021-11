Prymas Polak: Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy w nadejście wolnej Polski nigdy nie zwątpili

Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył dziś w gnieźnieńskiej katedrze Mszy św. w intencji Ojczyzny, w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Metropolita gnieźnieński wzywał do zjednoczenia ponad podziałami oraz wyrażał wdzięczność tym całym pokoleniom rodaków, które o wolną Ojczyznę modliły się, zabiegały i walczyły, mimo że jej nie doczekały.

„Dziś jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy w nadejście tej wolności nigdy nie zwątpili, którzy nadzieję na odzyskanie pełnej niepodległości rozpalali i podtrzymywali, którzy wreszcie mądrze wykorzystali ówczesną koniunkturę międzynarodową i wspólnym wysiłkiem przywrócili Polskę na mapie Europy” – powiedział prymas Polak.

I dodał: „Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania rzeszy ludzi dobrej woli, tych spod znaku Piłsudskiego, i tych spod znaku Dmowskiego, ludzi Witosa, Paderewskiego i Korfantego, którzy dobro Ojczyzny postawili ponad partyjnymi podziałami i partykularnymi interesami. Mieli własne, często sprzeczne poglądy, nie byli wolni od różnorakich animozji, ale rozumieli, że niepodległość Polski, jej przyszłość, jest wartością nadrzędną”.

„I my idziemy różnymi drogami. Potykamy się na nich i podnosimy. Nie musimy podobnie myśleć, ale to, co powinniśmy – jako ludzie wolni i odpowiedzialni – to próbować ze sobą być: tacy jacy jesteśmy, słuchać siebie nawzajem i okazywać sobie wzajemny szacunek, wspólnie troszczyć się i zmagać o budowę naszego ojczystego domu. To nie mrzonka ani pobożne życzenie. To nagląca konieczność” – podsumował arcybiskup Wojciech Polak.

ren/archidiecezja.pl