Przekop Mierzei Wiślanej. Ogromne złoża bursztynu

Jak podało dzisiaj na terenie samego przekopu Mierzei Wiślanej znajduje się ok. 1.4 tony bursztynu. Jest on ulokowany w dwóch złożach po 900 kg i 500 kg. Nie jest to jednak całość złóż jakie znajdują się na terenie Mierzei. Ich ilość jest imponująca, co zapewni także częściowy zwrot z inwestycji.

Jak dalej informuje Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, na terenie całej Mierzei Wiślanej ilość kruszcu szacuje się na 6.9 tony.

Na obecnym etapie – jak poinformował wiceminister Małecki – nie jest możliwe wydobycie kruszcu i nie jest ono obecnie jeszcze prowadzone.

Informujemy, że na terenie budowy #PrzekopMierzei Wiślanej znajdują się dwa złoża bursztynu: 900 kg i 500 kg.

Przy czym tylko jedno z nich nadaje się do wydobycia.



Wartość 6,9 tony to ilość bursztynu, która znajduje się na całej Mierzei Wiślanej, nie zaś na terenie samej budowy. — Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (@MGMiZS_GOV_PL) July 23, 2020

