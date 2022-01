Przełom ws. KPO? Polska wyjaśniła KE sprawę Izby Dyscyplinarnej

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś poinformował Polską Agencję Prasową, że do Komisji Europejskiej wpłynęły wyjaśnienia polskiego rządu ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Komisja Europejska wciąż nie zatwierdziła polskiego Krajowego Planu Odbudowy, w związku z czym do Polski wciąż nie wpłynęły należne nam środki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Komisja powołuje się na rzekome problemy z praworządnością i żąda likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Przełomem w sprawie mogą być wyjaśnienia polskiego rządu, które wpłynęły już do Komisji Europejskiej.

W piśmie skierowanym do szefowej dyrekcji generalnej KE ds. wymiaru sprawiedliwości Ana Gallego Torres polski rząd odnosi się do orzeczenia TSUE z lipca ub. roku, w którem Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień ID SN. W październiku TSUE nałożył na Polskę okresową karę pieniężną w wysokości miliona euro dziennie za niezastosowanie się do decyzji z lipca.

Likwidację Izby Dyscyplinarnej w ramach reformy sądownictwa lider Zjednoczonej Prawicy zapowiadał już latem ub. roku.

kak/PAP