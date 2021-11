Przeszedł projekt Bidena. Proceder aborcyjny w USA będzie finansowany z pieniędzy podatników

Dzięki „katolickiemu” prezydentowi USA Joe Bidenowi, którego projekt budżetu został w piątek pozytywnie przegłosowany, po raz pierwszy od 45 lat w tym kraju proceder aborcyjny będzie finansowany z pieniędzy podatników.

Na tak drastyczny krok przeciwko życiu, jaki wykonał właśnie Joe Biden nie zdecydowali się nawet tacy jego poprzednicy z ramienia demokratów na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak Bill Clinton czy Barack Obama. Złożony przez Bidena w maju projekt został przegłosowany stosunkiem głosów 220-213.

Przeciwko decyzji mieniącego się jako katolik obecnego prezydenta USA zaprotestowało aż ponad 20 stanowych prokuratorów generalnych. Również w Kongresie do niemal ostatnich chwil toczyła się bardzo ostra debata w tej sprawie.

Zabijanie dzieci poczętych będzie teraz refundowane w USA z publicznych środków również wtedy, gdy sytuacja dotyczyć będzie późnych etapów ciąży.

Joe Biden spotkał się niedawno z Franciszkiem. Jak relacjonował prezydent USA, papież miał go zapewnić o tym, że pomimo jawnego występowania przeciwko nauczaniu Kościoła w kwestiach związanych z ochroną życia, może on nadal spokojnie przystępować do komunii św. Watykan nie odniósł się wówczas do relacji Bidena.

ren/lifesnews.com