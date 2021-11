Publikacja nowej edycji Katechizmu Kościoła Katolickiego

- Dziś w Rzymie odbyła się prezentacja nowej edycji Katechizmu Kościoła Katolickiego, zawierająca komentarze 23 kardynałów na temat różnych aspektów nauczania Kościoła. Prezentacja tomu wydanego przez Tau Edizioni pod redakcją Marco Italiano odbyła się dziś po południu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji odbył się także debata na temat znaczenia chrześcijaństwa w obecnych czasach - czytamy na portalu Vatican News.

„Dzisiejszy katolicyzm można zobaczyć w praktyce, ale potrzebna jest bogata wiedza na temat doktryny Kościoła, aby móc ją wcielić w życie” – uważa kard. Francesco Monterisi, emerytowany archiprezbiter bazyliki św. Pawła za Murami, jeden z autorów komentarzy.

„Konkretność chrześcijaństwa mierzy się przede wszystkim w miłości. Jego cechą charakterystyczną jest otwartość na wszystkich, bez względu na religię, rasę czy kolor skóry. Jednak by kochać trzeba mieć ten „background” w postaci solidnej wiedzy. Mam wrażenie, że wiedza na temat wiary katolickiej i jej moralności nie jest na takim poziomie, na jakim powinna być, mimo że żyjemy w społeczeństwie, w którym jesteśmy wszyscy przytłaczani informacjami. To nowe wydanie pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość doktryny Kościoła. Wprowadza nas w jego nauczanie, zwracając szczególną uwagę na ducha i praktykę sakramentów w codziennym życiu.“ - powiedział kard. Monterisi

„Katechizm jest czymś stałym w naszej tzw. płynnej rzeczywistości, gdzie wielu ludzi uważa, że wszystko wie. To dotyczy także podstaw wiary. Wiedzę zdobywa się w internecie, prawda jest rozbita na drobne kawałki. Katechizm jest okazją do głębokiego i całościowego spojrzenia na to wszystko, co zostało nam przekazane przez tysiąclecia doświadczenia życia wspólnoty chrześcijańskiej. Wiadomości są pełne drobnych prawd, które mogą utrudniać rozumienie życia jako stworzonego przez Boga i jako społeczeństwa, które trzeba budować odpowiedzialnie. Wierzę, że dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy miłości do naszego wspólnego domu i do naszego bliźniego, który w nim mieszka, mając taką godność jak my.“ - powiedział z kolei redaktor naczelny dziennika Avvenire, Marco Tarquinio.

