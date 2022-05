Putin chce przyłączyć Mariupol do Rosji

Rosjanie już w najbliższą niedzielę chcą zorganizować „referendum” w sprawie oderwania Mariupola od Ukrainy – alarmuje ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Rosjanie przygotowują się do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie odłączenia Mariupola od Ukrainy i przyłączenia go do pseudopodmiotu państwowego zarządzanego przez Rosję – poinformowała dziś Denisowa.

Rosyjskie para-referendum miałoby się odbyć już w najbliższą niedzielę. A rosyjski plan może potwierdzać – w opinii Ludmyły Denisowej - wprowadzenie do miasta rosyjskich banków i instytucji kształcenia wyższego, oraz przejście na rosyjski kod telefoniczny.

ren/onet.pl