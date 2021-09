Putin: kilkadziesiąt osób w moim otoczeniu ma covid

Władimir Putin poinformował na początku tygodnia, że w związku z wykryciem zakażeń koronawirusem w jego najbliższym otoczeniu zmuszony jest poddać się samoizolacji. Teraz Putin poinformował, że w jego otoczeniu covid ma kilkadziesiąt osób.

W związku z samoizolacją Putin uczestniczył w formie wideokonferencji w naradzie przywódców Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

- Jest to związane z tym, że w moim najbliższym otoczeniu wykryto przypadki zachorowań koronawirusowych: nie jeden i nie dwa, jest to kilkadziesiąt osób - powiedział, informując o przyczynach odwołania swojej podróży do Tadżykistanu, gdzie stacjonarnie odbywa się narada.

Putin dodał, że przez kilka dni będzie przestrzegał samoizolacji. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił, że samoizolacja nie wpłynie na wykonywanie przez Putina jego obowiązków.

jkg/biełsat