Radio Swoboda: Rosjanie otworzyli ogień do cywili uciekających z Irpienia

Reporter Radia Swoboda poinformował, że siły rosyjskie otworzyły ogień do cywili uciekających z Irpienia w obwodzie kijowskim. Wczoraj Rosjanie zniszczyli tory kolejowe, co uniemożliwiło ewakuację cywili drogą kolejową.

"Przy drodze wyjazdowej z miasta Irpień w obwodzie kijowskim wojska rosyjskie otworzyły ogień do ludności cywilnej podczas próby ewakuacji" - poinformowało Radio Swoboda.

❗️#Russian troops opened fire on civilians as they attempted to evacuate the city of #Irpin - @SvobodaRadio correspondent