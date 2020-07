Radosław Fogiel: Wszyscy chcemy takiej Polski

Myślę, że i pan prezydent, i ja osobiście, mogę powiedzieć, że podpisuje się pod słowami Kingi Dudy, bo wszyscy chcemy takiej Polski - ocenił wicerzecznik PiS, sztabowiec prezydenta Andrzeja Dudy Radosław Fogiel.

Córka prezydenta Kinga Duda, podczas wieczoru wyborczego Andrzeja Dudy, zaapelowała do wszystkich, "żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu", gdyż - jak podkreśliła - "niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy, i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi, i wszyscy zasługujemy na szacunek".

"Nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem nienawiści, absolutnie nikt" - podkreśliła.

"Myślę, że i pan prezydent, i ja osobiście, mogę powiedzieć, że podpisuje się pod słowami Kingi Dudy, bo wszyscy chcemy takiej Polski. Pan prezydent powtarzał to wielokrotnie"- powiedział Fogiel.

Zapytany, czy ponad 800 radnych z całej Polski, którzy głosowali za strefami wolnymi od LGBT też by się podpisało pod słowami Kingi Dudy, odpowiedział: "To jest pytanie do każdego z nich".

"Mam nadzieję, że by się również podpisali, bo pamiętajmy, że mówimy o wolności osobistej, mówimy o prywatnej, indywidualnej wolności, co innego spory światopoglądowe, spory ideologiczne. One są i one pozostają" - dodał.

