Recytacja Koranu w paryskim kościele. Ks. Pagès: To wpuszczanie Antychrysta do Kościoła!

Ksiądz Guy Pagès, znawca islamu i autor wydanej także w Polsce książki „Prawdziwe oblicze islamu”, ostro skrytykował recytację Koranu i muzułmańskiej modlitwy w kościele pw. św. Sulpicjusza w Paryżu. Ks. Pagès stwierdził, że jest to „odrzucenie ewangelizacji” i „wprowadzanie Antychrysta”. Wśród katolików oburzonych wydarzeniem w paryskim kościele są też konwertyci z islamu. Za nawrócenie na katolicyzm z islamu grozi im śmierć.

Muzułmańsko-katolicka uroczystość odbyła się w kościele w Paryżu w poprzednią niedzielę, by uczcić Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa. „Oburzenie wywołał świętokradczy synkretyzm Niepokalanej Maryi Panny z Marjam bint Imram Koranu, która według historyka islamu Raymonda Ibrahima jest przedstawiana w islamie jako żona Mahometa i kopulująca z nim w raju”.

Międzywyznaniowe wydarzenie, pod hasłem „Razem z Maryją”, zorganizował ks. Henri de La Hougue, proboszcz kościoła pw. św. Sulpicjusza. Uczestniczyło w nim ok. 800 osób i 30 stowarzyszeń. Dwóch imamów recytowało surę „Al-Faitha”, a muzułmanka odśpiewała wersety z sury „Marjam”.

Ks. Guy Pagès stwierdził, że „oficjalne wprowadzenie islamu na miejsce poświęcone wyłącznie kultowi Boga jest według wiary katolickiej (...) wprowadzaniem tam Antychrysta”. Przypomniał, że według 1 Listu św. Jana Antychryst to „kłamca”, który „zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem” (por. 1 J 2,22). Francuski duchowny przytoczył też cytaty z rozdziału 1,10-11 z 2 Listu św. Jana oraz z 2 Listu do Koryntian, gdzie możemy m.in. przeczytać: „Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? (...) Albo jakież jest współuczestnictwo Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernymi?” (2 Kor 6,14-15).

Cytując fragmenty Koranu, a także kanon 1234, § 1 z Kodeksu prawa kanonicznego, ks. Pagès spytał: „Czy Koran jest słowem Bożym, a islam środkiem zbawienia?”. Zwrócił uwagę na „duszpasterską troskę” Apostołów, którzy z powodzeniem ewangelizowali świat i spytał się, czy „porzucając ją, jesteśmy pewni, że postąpimy lepiej od nich?” Sam ks. Pagès ma doświadczenie pracy misyjnej w islamskiej Republice Dżibuti i nawrócił ponad 200 wyznawców Mahometa na katolicyzm. Duchowny krytykuje uległość i „ślepotę” hierarchii katolickiej wobec islamu.

Z kolei były badacz prawa szariatu, któremu grozi kara śmieci, wyjaśnił, że siódmy wers sury „Al-Faitha” „głosi klątwę na Żydów i chrześcijan za odrzucenie islamu i przestrzeganie fałszywej religii”. „Jakże to dialogowe – spytał uczony w rozmowie z „Church Militant” – gdy muzułmanie bezczelnie wchodzą na ambonę w katolickim kościele (z błogosławieństwem proboszcza), a następnie wyklinają katolików i mówią im, że pójdą do piekła, ponieważ odrzucili Allacha i jego proroka Mahometa?”.

Raymond Ibrahim oraz inni rozmówcy „Church Militant” uważają, że dialog w oparciu o Maryję „jest jeszcze jedną próbą przekonania katolików, że islam jest podobny do ich wiary”, a w rzeczywistości jest taktyką oszustwa, czyli tzw. „takijja”.

jjf/ChurchMiltant.com