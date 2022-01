Rekordowa inflacja. GUS podał nowe dane

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat inflacji w ub. miesiącu i nie są to dane optymistyczne. Inflacja w grudniu wyniosła 8,6 proc.

Prezentowane przez GUS dane pochodzą z tzw. szybkiego szacunku. Inflacja w grudniu według tych danych wyniosła 8,6 proc., a w listopadzie 7,8 proc. Średnia inflacja w 2021 roku wyniosła natomiast 5,1 proc.

- „Grudniowa inflacja to najwyższy odczyt od 21 lat – tak dużego tempa wzrostu cen nie notowano od listopada 2000 roku. Wtedy inflacja wyniosła 9,3 procent”

Eksperci wskazują, że na początku roku inflacja wyhamuje dzięki Tarczy Antyinflacyjnej. Kiedy jednak wprowadzone w jej ramach rozwiązania przestaną działać, inflacja może znowu zacząć rosnąć w drugim kwartale. Na ostatniej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że inflacja w tym roku wyniesie 7,6 proc., a jej szczyt przypadnie na czerwiec. Później ma ona stopniowo spadać.

W grudniu 2021 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do grudnia 2020 r. o 8,6% (wskaźnik cen 108,6), a w stosunku do listopada 2021 r. wzrosły o 0,9% (wskaźnik cen 100,9). https://t.co/W4hloQjNvS #GUS #CPI #WskaźnikCen pic.twitter.com/lzyDBsBA0p

W grudniu 2021 r. #ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do grudnia 2020 r. o 8,6% (wskaźnik cen 108,6), a w stosunku do listopada 2021 r. wzrosły o 2,1% (wskaźnik cen 102,1). https://t.co/W4hloQjNvS #GUS #WskaźnikCen pic.twitter.com/78R6NsFohT

W grudniu 2021 r. #ceny nośników energii wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do grudnia 2020 r. o 14,3% (wskaźnik cen 114,3), a w stosunku do listopada 2021 r. wzrosły o 0,8% (wskaźnik cen 100,8). https://t.co/W4hloQjNvS #GUS #CPI #WskaźnikCen #inflacja pic.twitter.com/QwnKc0Qczn

W grudniu 2021 r. #ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do grudnia 2020 r. o 32,9% (wskaźnik cen 132,9), a w stosunku do listopada 2021 r. wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2). https://t.co/W4hloQjNvS#GUS #CPI pic.twitter.com/LRCAeVRAnE