RMF FM zabiera głos ws. głośnej imprezy urodzinowej u Mazurka

Głośna Impreza z okazji 50. urodzin redaktora stacji RMF FM Roberta Mazurka odbija się właśnie dużym echem w mediach społecznościowych, wśród dziennikarzy, polityków, ale nie tylko. Do sytuacji już odniósł się sam zainteresowany, a teraz głos zabrała także stacja RMF FM.

Sprawę ujawnił tabloid „Fakt”.

- Pokazaliśmy, że politycy – w czasie, gdy powinni pracować w Sejmie – balowali z Mazurkiem. Dodatkowo na naszych zdjęciach widać wspólną zabawę polityków m.in. PiS, PO i PSL. Nasze zdjęcia z imprezy rozgrzały internautów – czytamy na portalu fakt.pl.

- Fakt przyłapał posłów zarówno władzy, jak i opozycji na imprezowym bumelanctwie! Ręka w rękę politycy PiS, PO czy PSL balowali w ostatni piątek w centrum Warszawy! I to na urodzinach znanego dziennikarza Roberta Mazurka. A w tym samym czasie w Sejmie do niemal pustej sali przemawiał m.in. szef NIK Marian Banaś (66 l.) - czytamy z kolei we wtorkowym papierowym wydaniu "Faktu".

Sprawę skomentował już także sam Robert Mazutek.

- Zaproś genialnych malarzy, znanych muzyków, tuziny aktorów, dziennikarzy czy prywatnych przyjaciół nie licząc, a zazdrosny (bo niezaproszony) „Fakt” ci później samych polityków pokaże. No, ludzie, jak tak można?! Żądam drugiej edycji! - napisał redaktor RMF FM ironicznie na Twitterze.

Do całego zdarzenia odniosła się też stacja RMF FM, gdzie Mazurek prowadzi znane rozmowy poranne z politykami.

- Dla radia RMF FM najważniejsza jest jakość codziennej rozmowy o 8.02. Nie będziemy oceniać tego, kogo Robert Mazurek zaprasza na swoje urodziny. Jest to jego prywatna sprawa - powiedział Tadeusz Sołtys, dyrektor programowy RMF FM i wiceprezes Grupy RMF w wywiadzie dla portalu press.pl.

