RMF24: Rząd PO chciał sprzedać Lotos rosyjskim firmom

Portal rmf24.pl donosi, że rząd Platformy Obywatelskiej dopuścił w 2011 roku rosyjskie firmy do prywatyzacji polskiego przedsiębiorstwa Lotos. Dziennikarze dotarli do odtajnionej notatki w tej sprawie.

- „Rząd Platformy Obywatelskiej dopuścił w 2011 roku rosyjskie firmy do prywatyzacji Lotosu! Odbyło się to tydzień po wygranych przez PO wyborach parlamentarnych. Z odtajnionej notatki ówczesnego ministra skarbu Aleksandra Grada, do której dotarli dziennikarze RMF FM, wynika, że do procesu sprzedaży dopuszczono trzy firmy”

Rząd Donalda Tuska rozważał sprzedaż większościowych udziałów przedsiębiorstwa. Zainteresowane okazały się trzy firmy, które zostały dopuszczone do procesu sprzedaży. Była to rosyjska spółka OJSC TNK-BP, węgierski MOL oraz holenderska Mercuria Energy.

W rozmowie z RMF FM o konsekwencjach takiej decyzji mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

- „Właściciele niektórych z tych firm są na liście sankcyjnej, nie byłoby mowy o dywersyfikacji, nie mielibyśmy okienka nad morzem, to byłoby to niekorzystne dla gospodarki. Ci panowie działali wbrew polskiej racji stanu”

Wedle byłego prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza, rząd Donalda Tuska miał zreflektować się, że sprzedanie Lotosu będzie szkodliwe dla Polski i wycofano się z pomysłu.

