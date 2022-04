Rosja: Kontratak Ukrainy. Płonie skład paliw

Wybuchł pożar w składzie paliw w rosyjskim mieście Biełgorod. Znajduje się on w obwodzie graniczącym z Ukrainą. Ranne mały zostać dwie osoby.

Informacje na temat pożaru przekazał na Telegramie gubernator obwodu biełogrodzkiego Wiaczesław Gładkow. Jak informują media, to wynik ataku dwóch ukraińskich śmigłowców. Wleciały one w rosyjską przestrzeń powietrzną na małej wysokości.

W sieci pojawiły się nagrania zarówno ukazujące pożar, jak i samo uderzenie.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz