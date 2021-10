Rosja nie zrzeknie się swego europejskiego "lenna". Czy Polska może to wykorzystać?

Mołdawia, kraj o jednym z najniższych PKB w Europie, boryka się z ogromnym kryzysem energetycznym. Władze mołdawskie zwróciły się do Ukrainy o dostarczenie 15 milionów metrów sześciennych gazu. Mołdawia szuka także pomocy w Polsce.

Mołdawia boryka się z ogromnym kryzysem energetycznym. Prośbę skierowaną do Ukrainy potwierdził Andriej Gierus z mołdawskiej Naczelnej rady do spraw energetyki i usług komunalnych.

W lipcu tego roku w Mołdawii, tradycyjnie traktowanej przez Rosję jako lenno, wybory wygrała proeuropejska i prozachodnia Partia Działania i Solidarności skupiona wokół urzędującej prezydent kraju Mai Sandu. Partia Działania i Solidarności uzyskała 52,5 proc. głosów, niemal dwa razy więcej od prorosyjskiego Bloku Wyborczego Komunistów i Socjalistów, który uzyskał poparcie 27,4 proc. Mołdawian.

- Obecnie Mołdawia prowadzi trudne negocjacje z Gazpromem dotyczące przedłużenia kontraktu, zmniejszono dostawy, w kraju fizycznie brakuje gazu, w szczególności dla obiektów krytycznej infrastruktury - powiedział Gierus.

O tym, że Ukraina otrzymała taką prośbę od Mołdawii poinformował sekretarz ukraińskiej Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Aleksiej Daniłow. Zgodnie z jego słowami, Kijów jest gotów pomóc Kiszyniowowi, jednak gaz nie będzie przesłany w zamian za pieniądze, a na zasadzie zwrotu. Zdaje się to tylko dowodzić, że ukraińskie zasoby gazu są w słabej kondycji. Od jakiegoś czasu politycy rosyjscy robią "podchody" w stronę Ukrainy. Najpierw Władimir Putin zasugerował, że Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród. Panslawistyczne nawiązania nie są w rosyjskiej polityce niczym nowym. W ten sposób Rosja realizuje także swoje wewnętrzne cele, starając się wzbudzić w Rosjanach przekonanie o istnieniu rdzennie rosyjskich ziem, które zagarnęła zagranica. W takich kategoriach można potraktować także, być może inspirowaną przez Kreml, wypowiedź Aleksandra Łukaszenki, że Białystok i Wilno to białoruskie miasta.