Rosja: Płonie magazyn ropy naftowej w Briańsku przy granicy z Ukrainą

Płonie magazyn ropy naftowej w rosyjskim Briańsku, który znajduje się nieopodal granicy z Ukrainą. Agencja TASS przekazała, że pożar ogarnął zbiorniki z paliwem.

Do sieci trafiły też nagrania, na których widzimy wysokie płomienie, które pojawiły się w magazynie. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej usiłując zdusić ogień.

Mieszkańcy miasta przekazywali, że przed pożarem dało się słyszeć wybuchy. Miasto Briańsk znajduje się niespełna 400 km na południowy-zachód od Moskwy. Agencja Reutera przekazała, że Rosja nie podaje więcej szczegółów na ten temat.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB