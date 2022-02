Rosja prowadzi naloty. Zbombardowano lotniska w Łucku i Iwano-Frankowsku

Na zachodnie Ukrainy trwają rosyjskie naloty po tym, jak dziś rano Putin poinformował o rozpoczęciu „operacji militarnej”. Ukraina została zaatakowana m.in. od strony Białorusi.

W sieci pojawiają się już kolejne nagrania dokumentujące ataki rosyjskich wojsk. Pojawił się między innymi film z lotniska w Iwano-Frankowsku, które zostało zbombardowane.

Nieoficjalnie media informują też o rosyjskich nalotach na Tarnopol. Ukraińskie służby przekazały z koeli, że bombardowania mają miejsce też w okolicach Lwowa.

Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y