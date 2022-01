Rosja przesuwa Iskandery na zachód?

Z co najmniej dwóch brygad Wschodniego Okręgu Wojskowego Rosji przerzucane są w kierunku zachodnim pociski rakietowe Iskander - poinformowała organizacja Conflict Intelligence Team.

CIT przeanalizowała dostępne w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania. Analiza wskazuje, że na zdjęciach widać przemieszczanie przez Rosję rakiet z Dalekiego Wschodu na zachód kraju.

Rakiety Iskander-M zaobserwowano na opublikowanym na Tik Toku nagraniu z 11 stycznia oraz zdjęciach wykonanych 13 stycznia w obwodzie swierdłowskim.

Recently we and other researchers have observed videos with what we believe are launchers and other vehicles of Iskander-M operational and tactical missile systems, moving west on trains across Russia, some as far west as the Urals. pic.twitter.com/F9kYvRujYB