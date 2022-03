Rosja. Reżim Putina blokuje strony piszące o wojnie z Ukrainą

Na naszych oczach już mija już szósty dzień do odpoczęcia brutalnego najazdu wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W sieci pojawia się coraz więcej informacji z o nieudolności wojsk Putina, ale też o zbrodniach wojennych jakich dopuszczają się rosyjscy żołnierze na ludności cywilnej Ukrainy.

Po wprowadzeniu sankcji przez Zachód obywatele Rosji są coraz bardziej świadomi oszustw, którymi karmi ich propaganda Kremla. To powoduje kolejny ruch sowieckiej dyktatury w mediach. Zakazano więc w Rosji publikowanie i pokazywanie informacji o wojnie i rosyjskich zbrodniach na Ukrainie. Wczoraj na przykład użyto przeciwko ludności cywilnej zakazanej Konwencją Genewską bomby próźniowej.

„Rosyjski państwowy regulator internetu i mediów, urząd Roskomnadzor, zażądał od telewizji lokalnej TV2 w Tomsku na Syberii usunięcia materiału o wojnie z Ukrainą” – podaje portal niezalezna.pl.

Urząd ten zablokował już portal Tajga.info, ponieważ ten publikował relacje o wojnie.

Z kolei Kanał TV2 podporządkował się żądaniom Roskomnadzoru i materiał z piątego dnia działaniach wojennych na Ukrainie usunął.

Jak oświadczył rosyjski regulator mediów, "informacje o znaczeniu społecznym", które stacja przedstawiała nie zachowywały wiarygodności. Chodziło o użycie sformułowania, że Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie „wojnę”, które przez rosyjskiego ambasadora przy ONZ została określona jako „specjalna misja wojskowa".

Strona internetowa TV2 po usunięciu materiału została przywrócona i jest dostępna na terytorium Rosji.

Kolejnym portalem zablokowanym przez Roskomnadzor jest Tajga.info.

"Nie rozumiemy istoty pretensji, ale musieliśmy usunąć relację z portalu, by nadal pracować" –informuje serwis Tajga.info, który jeszcze nie został odblokowany.



