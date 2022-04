Rosja werbuje przymusowo Ukraińców z okupowanych terenów

Straty po stronie Rosji od początku agresji na Ukrainę cały czas rosną. Komisarz Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka przekazała, że okupant werbuje przymusowo obywateli ukraińskich z podbitych terenów.

Ludmiła Denisowa podała, że Ukraińcy są zmuszani do walki po stronie państwa-agresora. Komisarz dodaje, że chodzi o przymusową mobilizację w szeregi przestępczej „milicji ludowej”. Ukraińcy są przetrzymywani w punkcie kontrolnym w Wasylówce (obwód zaporoski).

Rosjanie zmuszają Ukraińców do wstępowania do rosyjskiej armii na przejściach granicznych, przy wjeździe do Melitopola. Do podobnych sytuacji ma dochodzić w Heniczsku (obwód chersoński). Według doniesień kolaboranci mają też dostarczać rosyjskim bojownikom wykazów mieszkań, w których przebywają mężczyźni.

dam/PAP